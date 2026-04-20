Caracas se rapproche de Siemens et General Electric pour relancer son système énergétique

Les autorités vénézuéliennes ont entamé des échanges avec plusieurs groupes industriels internationaux afin de moderniser un réseau électrique fragilisé par des années de dégradation et de sous-investissement. Siemens et General Electric figurent parmi les entreprises sollicitées pour contribuer à un plan de remise en état des infrastructures.

Des équipes techniques se sont récemment rendues sur place pour examiner l’état des installations, notamment les grands barrages hydroélectriques qui assurent l’essentiel de la production nationale. Ces premières évaluations mettent en évidence des équipements vieillissants et des capacités fortement réduites, nécessitant des interventions rapides.

Un réseau fragilisé depuis des années

Les discussions portent sur la réparation des turbines, la modernisation des systèmes de contrôle et le renforcement du réseau de distribution. L’objectif est d’améliorer la fiabilité de l’approvisionnement en électricité, alors que les coupures restent fréquentes dans plusieurs régions du pays.

Ce projet s’inscrit dans un contexte de crise énergétique persistante, aggravée par la dépendance du Venezuela à l’hydroélectricité et par le manque d’entretien des infrastructures. Les autorités espèrent désormais mobiliser des investissements significatifs pour stabiliser durablement le système et répondre à la demande intérieure.