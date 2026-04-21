Plus de 10 ans après les attentats du 13 novembre 2015, l’État s’apprête à rendre un hommage officiel à une partie des forces intervenues au Bataclan. Ce mardi 21, une cérémonie est prévue à 11h30 à l’Élysée pour une remise de décoration collective aux forces de police intervenues lors de l’assaut. Emmanuel Macron doit remettre la Légion d’honneur à 55 membres des forces de l’ordre et des secours mobilisés ce soir-là.

Les décorés appartiennent notamment à la préfecture de police, à la BRI, au RAID et à la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Cette cérémonie est dans la continuité de l’engagement pris par le chef de l’État lors des commémorations des 10 ans des attentats, organisées en novembre 2025. Elle vise à reconnaître officiellement l’action de celles et ceux qui ont participé à l’assaut et à la neutralisation des terroristes au Bataclan.

Pour rappel, les attentats du 13 novembre 2015 à Paris et à Saint-Denis ont fait 132 morts et plus de 350 blessés, et le Bataclan reste l’un des symboles les plus marquants de cette nuit d’horreur. Dix ans après, la question de la mémoire, de l’hommage et de la reconnaissance des intervenants demeure particulièrement sensible.

Une polémiques persistante

La cérémonie ne fait pas l’unanimité. Plusieurs policiers de la BAC 75N, présents au Bataclan ce soir-là et considérés comme parmi les premiers à être entrés dans la salle, ne figurent pas parmi les décorés. Cette absence nourrit un profond sentiment d’amertume chez certains fonctionnaires, qui estiment être laissés de côté malgré leur engagement pendant l’attaque. La frustration est toujours là et une polémique demeure autour de ces agents qui se décrivent, depuis des années, comme des « oubliés ».

En honorant 55 agents ce mardi, l’État pose un geste fort, mais il ne met pas totalement fin au débat sur ceux qui, eux aussi, estiment avoir contribué à sauver des vies cette nuit-là.