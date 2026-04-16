Meghan Markle révèle avoir été “la personne la plus harcelée en ligne au monde” lors d’une prise de parole en Australie

En déplacement officiel en Australie, Meghan Markle a confié à des étudiants avoir été, selon ses mots, « la personne la plus harcelée en ligne au monde », évoquant une décennie d’abus numériques incessants. Cette déclaration intervient alors qu’elle participait à une série d’événements consacrés notamment à la santé mentale et à l’impact des réseaux sociaux.

Aux côtés du prince Harry, la duchesse de Sussex a partagé son expérience personnelle du cyberharcèlement, décrivant des années marquées par des attaques répétées sur internet. Le couple est actuellement engagé dans une visite de quatre jours en Australie, où il multiplie les rencontres autour de thématiques telles que le sport, les anciens combattants et le bien-être psychologique.

Le prince Harry a, de son côté, salué le rôle pionnier de l’Australie dans la régulation des réseaux sociaux, qualifiant d’« exceptionnel » le leadership du pays. Il a notamment fait référence à la décision d’interdire l’accès aux plateformes sociales aux moins de 16 ans, une mesure destinée à limiter les effets néfastes sur les jeunes.

Cette prise de position s’inscrit dans un engagement de longue date du couple en faveur d’un usage plus responsable des réseaux sociaux. Tous deux alertent régulièrement sur les dangers du harcèlement en ligne, en particulier chez les adolescents, et appellent à des actions concrètes pour mieux encadrer ces espaces numériques.

Le témoignage de Meghan Markle a particulièrement résonné auprès des étudiants présents, illustrant de manière concrète l’ampleur du phénomène et ses conséquences sur la santé mentale. À travers cette intervention, le couple princier entend encourager une prise de conscience collective face aux dérives du numérique et soutenir les initiatives visant à protéger les utilisateurs les plus vulnérables.