Vers la fin de la guerre avec l’Iran ? L’espoir d’un accord grandit malgré le blocage sur le nucléaire

L’espoir d’un accord pour mettre fin à la guerre avec l’Iran progresse, porté par des avancées diplomatiques récentes, même si des désaccords majeurs subsistent, notamment sur le programme nucléaire iranien.

Selon des sources proches des négociations, des progrès ont été réalisés sur plusieurs points sensibles, grâce à la médiation du chef de l’armée du Pakistan, Asim Munir, qui s’est rendu à Téhéran pour relancer les discussions après l’échec de précédents pourparlers.

Les États-Unis, soutenus par Islamabad, affichent un optimisme croissant quant à la conclusion d’un accord. Le président Donald Trump a affirmé qu’un compromis permettrait notamment de rouvrir le détroit d’Ormuz, axe crucial par lequel transite environ un cinquième des approvisionnements mondiaux en pétrole et en gaz.

La fermeture de ce passage maritime a provoqué un choc pétrolier majeur, contribuant à une forte volatilité des marchés et poussant le Fonds monétaire international à revoir à la baisse ses prévisions économiques mondiales. L’institution a mis en garde contre un risque de récession en cas de prolongation du conflit.

Malgré ces avancées, les autorités iraniennes ont souligné que les divergences fondamentales concernant leur programme nucléaire restaient entières, constituant le principal obstacle à un accord définitif.

Dans ce contexte, les marchés financiers ont réagi positivement aux perspectives de désescalade, avec des indices mondiaux atteignant des niveaux records. Toutefois, l’issue des négociations dépendra de la capacité des parties à surmonter les blocages persistants sur les enjeux nucléaires.