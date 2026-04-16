Royaume-Uni : le projet de faire payer les touristes dans les musées déclenche une polémique mondiale

Le Royaume-Uni envisage de faire payer l’entrée de certains de ses musées nationaux aux visiteurs étrangers, une proposition qui suscite une vive controverse, notamment en lien avec les débats sur la restitution d’objets culturels.

Le gouvernement britannique a annoncé travailler avec le secteur muséal pour étudier les avantages d’une telle mesure, qui viserait à soutenir financièrement les institutions culturelles. Un bilan de cette consultation est attendu d’ici la fin de l’année.

Depuis 2001, sous l’impulsion de l’ancien Premier ministre Tony Blair, l’accès aux musées et galeries nationaux est gratuit, dans le but de rendre la culture accessible au plus grand nombre.

Cependant, cette éventuelle tarification pour les touristes étrangers intervient dans un contexte sensible. Plusieurs pays et organisations réclament la restitution d’artefacts conservés dans des institutions britanniques, estimant qu’ils ont été acquis dans des conditions contestées.

Le Ghana a notamment critiqué ce projet, jugeant qu’il soulève des questions d’« équité » tant que ces objets restent exposés au Royaume-Uni. Des groupes de défense appellent également à des exceptions pour les populations directement concernées par ces œuvres.

Au cœur de la polémique figure notamment le British Museum, symbole de ces tensions autour du patrimoine mondial. Pour ses détracteurs, faire payer l’accès à des collections contestées reviendrait à monétiser un héritage culturel dont l’origine est disputée.

Ce débat illustre les défis auxquels sont confrontées les institutions culturelles, entre nécessité de financement et pression croissante pour répondre aux revendications internationales sur la propriété et la restitution des œuvres.