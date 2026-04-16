Tanzanie : enquête après la mort d’une influenceuse américaine à Zanzibar

Les autorités de Tanzanie ont ouvert une enquête après la mort d’une influenceuse américaine des réseaux sociaux survenue lors d’un séjour touristique à Zanzibar.

La victime, Ashly Robinson, âgée de 31 ans, est décédée après une tentative de suicide présumée alors qu’elle se trouvait en vacances avec son fiancé sur cet archipel prisé des touristes.

La police tanzanienne a indiqué avoir placé son compagnon, Joseph Isaac McCann, sous interrogatoire dans le cadre de l’enquête. Son passeport a été confisqué afin de l’empêcher de quitter le territoire pendant les investigations.

Les circonstances exactes du drame restent à éclaircir, les autorités cherchant à déterminer les événements ayant conduit à la mort de l’influenceuse.

Zanzibar, destination touristique majeure au large des côtes est-africaines, attire chaque année de nombreux visiteurs étrangers, ce qui confère à cette affaire un retentissement particulier.

L’enquête se poursuit afin d’établir les responsabilités éventuelles et de faire toute la lumière sur ce décès survenu dans des circonstances encore floues.