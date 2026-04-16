Ukraine : un nouveau projet d’investissement américano-ukrainien attendu dans l’énergie dès cet été

L’Ukraine s’attend à voir approuver un deuxième projet dans le cadre du fonds d’investissement conjoint avec les États-Unis dès cet été, probablement dans le secteur de l’énergie, selon un haut responsable ukrainien.

Le vice-ministre de l’Économie, Yegor Perelygin, a indiqué que les discussions avec la Société américaine de financement du développement international progressaient favorablement. Il a précisé qu’un troisième projet pourrait également voir le jour d’ici la fin de l’année 2026.

Ce fonds d’investissement pour la reconstruction, mis en place dans le cadre d’un accord minier signé entre Washington et Kiev il y a un an, vise à soutenir des secteurs stratégiques essentiels à la relance économique du pays.

Parmi les domaines ciblés figurent notamment les minéraux critiques, les infrastructures et l’énergie, alors que l’Ukraine continue de faire face aux conséquences de la guerre avec la Russie.

Le mois dernier, le fonds a déjà validé un premier investissement dans l’entreprise Sine Engineering, spécialisée dans les technologies de communication et de navigation, basée à Lviv.

Cette dynamique d’investissement témoigne de la volonté des États-Unis de soutenir la reconstruction de l’Ukraine, tout en renforçant les liens économiques entre les deux pays dans un contexte de conflit prolongé et de besoins financiers importants.