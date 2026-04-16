États-Unis : l’ex-chef du renseignement brésilien Alexandre Ramagem libéré après son arrestation par l’ICE

L’ancien chef des services de renseignement du Brésil, Alexandre Ramagem, a été libéré de détention aux États-Unis après avoir été arrêté par les services de l’immigration, selon des sources proches du dossier.

Ramagem avait été interpellé lundi par l’Immigration and Customs Enforcement (ICE), après avoir fui son pays en septembre à la suite de sa condamnation pour complot présumé en vue d’un coup d’État impliquant l’ancien président Jair Bolsonaro.

Sa libération a été confirmée par un allié politique basé aux États-Unis, tandis que son nom ne figurait plus sur la liste officielle des personnes détenues par l’ICE. Les autorités américaines n’ont toutefois pas immédiatement commenté cette évolution.

Les circonstances précises de sa remise en liberté et son statut migratoire actuel restent incertains, selon les informations disponibles. Il n’est pas clair à ce stade s’il fait l’objet de nouvelles procédures ou de mesures restrictives.

Cette affaire s’inscrit dans un contexte politique sensible au Brésil, marqué par des enquêtes visant des figures proches de Jair Bolsonaro, soupçonnées d’avoir participé à des tentatives de déstabilisation institutionnelle.

La situation d’Alexandre Ramagem pourrait ainsi avoir des répercussions diplomatiques et judiciaires, alors que les autorités brésiliennes et américaines pourraient être amenées à coordonner leurs actions dans ce dossier complexe.