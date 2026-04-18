Cuba ouvre la porte à sa diaspora avec un statut inédit pour attirer des investissements

Cuba a annoncé la création d’un statut migratoire spécifique destiné aux membres de sa diaspora souhaitant investir sur l’île, dans un contexte de grave crise économique. Cette mesure, officialisée par un décret du Conseil d’État, vise à encourager les apports financiers extérieurs et à soutenir l’ouverture progressive de l’économie.

Ce nouveau statut, baptisé « investissement et affaires », s’adresse aux citoyens cubains résidant à l’étranger qui souhaitent participer au développement économique du pays. Il leur permettra notamment d’investir dans différents secteurs, y compris l’agriculture et la banque, et de détenir des entreprises sans avoir à résider en permanence sur l’île.

Cette initiative intervient alors que Cuba traverse une crise profonde, aggravée par un blocus pétrolier imposé par les États-Unis depuis janvier, qui paralyse une grande partie de son économie. Pour faire face, le gouvernement cherche à attirer des devises et à renforcer le rôle du secteur privé, longtemps marginal dans un système dominé par l’État.

Depuis plusieurs mois, La Havane multiplie les réformes en ce sens, notamment en autorisant la création d’entreprises privées, les partenariats entre secteurs public et privé, ou encore l’importation directe de carburant par des acteurs non étatiques. Ces mesures traduisent une évolution notable du modèle économique cubain.

L’ouverture à la diaspora, forte de plusieurs millions de personnes dont une grande partie aux États-Unis, constitue un levier stratégique pour relancer l’activité. Les autorités espèrent ainsi mobiliser l’épargne et les compétences de ces expatriés pour soutenir la croissance et moderniser l’économie.

Des incertitudes demeurent, notamment sur les garanties juridiques offertes aux investisseurs et sur la capacité réelle de ces réformes à enrayer une crise économique qui dure depuis plusieurs années.