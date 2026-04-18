Allemagne : une passagère oublie un colis contenant 20 mygales dans un train

Une découverte insolite a eu lieu dans un train régional du sud-ouest de l’Allemagne, où une vingtaine de mygales ont été retrouvées dans un colis oublié par une voyageuse. L’incident s’est produit sur une ligne reliant les gares de Herrenberg à Tübingen, sans perturber le trafic ferroviaire.
C’est le conducteur de la rame qui a donné l’alerte après avoir repéré un paquet portant la mention « araignées et scorpions ». À l’arrivée en gare de Tübingen, la police fédérale est intervenue pour inspecter le colis et a découvert à l’intérieur une vingtaine de mygales, soigneusement emballées conformément aux règles de transport.
Les animaux ont été temporairement saisis par les autorités, le temps d’identifier leur propriétaire. Celle-ci, une femme de 31 ans, a rapidement été retrouvée par la police.
La voyageuse a pu récupérer son colis le jour même, les conditions de transport étant jugées conformes. Selon les autorités, aucune infraction n’a été constatée et aucune poursuite n’a été engagée à son encontre.
L’incident n’a entraîné aucune perturbation du trafic ni mise en danger du public, les mygales étant correctement conditionnées dans leur emballage.
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