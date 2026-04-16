Lula fustige les menaces de Trump et appelle les dirigeants à privilégier le respect

Le président du Brésil, Luiz Inácio Lula da Silva, a vivement critiqué les déclarations de son homologue américain Donald Trump, appelant les dirigeants mondiaux à privilégier le respect plutôt que la menace dans la conduite des affaires internationales.

Dans une interview accordée au quotidien espagnol El País, Lula a dénoncé les propos du président américain concernant l’Iran, estimant qu’un chef d’État « n’a pas le droit de se réveiller le matin et de menacer un pays ». Il a jugé cette attitude contraire aux principes démocratiques et aux responsabilités d’un dirigeant.

Le président brésilien a également critiqué l’approche de Washington en matière de politique étrangère, qu’il qualifie de stratégie fondée sur la peur. Selon lui, les relations internationales devraient reposer sur le dialogue et le respect mutuel entre les nations.

Au-delà du dossier iranien, Lula a dénoncé ce qu’il considère comme une ingérence américaine dans d’autres pays, notamment au Venezuela, appelant à des processus politiques souverains sans intervention extérieure.

Dans ses propos, le dirigeant brésilien a aussi souligné que les responsables politiques, en particulier les plus âgés, devraient faire preuve de « maturité » dans leurs déclarations, dans un contexte international marqué par de fortes tensions.

Ces critiques interviennent alors que Lula doit rencontrer à Barcelone le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez, lui aussi critique de la politique de Donald Trump. Cette séquence illustre les divergences croissantes entre certaines puissances occidentales sur la gestion des crises internationales.