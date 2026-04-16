Ukraine : Kiev affirme avoir intercepté des centaines de drones et missiles russes en 24 heures

L’Ukraine a annoncé avoir abattu ou neutralisé un nombre massif de projectiles russes au cours des dernières 24 heures, illustrant l’intensité des attaques menées par la Russie.

Selon l’armée de l’air ukrainienne, 31 missiles et 636 drones ont été interceptés ou neutralisés durant cette période. Ces frappes s’inscrivent dans le cadre de deux vagues d’attaques combinées, utilisant à la fois des missiles tirés depuis le sol et les airs, ainsi que des drones d’assaut.

Les autorités militaires ont précisé que ces opérations visaient différentes régions du pays, dont la capitale Kiev, où plusieurs infrastructures ont été touchées lors des bombardements.

Face à ces offensives, les systèmes de défense aérienne ukrainiens ont été fortement mobilisés, permettant de limiter l’impact des frappes sur les zones urbaines et les infrastructures critiques.

Ces chiffres témoignent de l’ampleur des moyens engagés par la Russie dans ses opérations aériennes, ainsi que de l’importance croissante des drones dans le conflit.

Cette nouvelle série d’attaques confirme la poursuite d’une guerre d’usure, marquée par des frappes répétées et une intensification des capacités technologiques des deux camps.