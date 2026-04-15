— Ligue des champions – Le Bayern terrasse le Real et rejoint le PSG en demi-finale. Mbappé rentre à la maison

Le Bayern Munich s’est imposé 4-3 face au Real Madrid, ce mercredi, au terme d’un quart de finale retour totalement débridé à l’Allianz Arena. Déjà vainqueurs 2-1 à l’aller au Bernabéu, les Bavarois valident leur qualification avec un score cumulé de 6-4 et retrouvent le PSG dans le dernier carré de la Ligue des champions.

Un départ électrique, puis une première période à couper le souffle

Le match bascule dans la folie dès les premières secondes. Arda Güler profite d’une énorme erreur de Manuel Neuer pour ouvrir le score après seulement 35 secondes et remettre immédiatement les deux équipes à égalité sur l’ensemble des deux matches. Le Bayern réagit presque aussitôt : Aleksandar Pavlovic égalise à la 6e minute sur corner et redonne l’avantage aux Allemands sur l’ensemble de la double confrontation.

Mais le Real ne recule pas. Güler signe un doublé sur coup franc à la 29e minute, avant que Harry Kane ne réponde à la 38e pour inscrire le 2-2. Juste avant la pause, Kylian Mbappé surgit à la 43e minute et remet encore le Real dans la course. À la mi-temps, le score est de 3-2 pour Madrid sur le match, 4-4 sur l’ensemble des deux manches.

Neuer tremble, puis sauve le Bayern

Longtemps fautif sur l’ouverture du score et en difficulté sur le coup franc de Güler, Manuel Neuer se rachète au retour des vestiaires. À la 54e minute, le gardien allemand repousse une reprise dangereuse de Mbappé et maintient le Bayern en vie dans un moment crucial. Quelques minutes plus tard, Vinicius gâche une énorme opportunité sur un centre parfait du Français, alors que le Real semble en mesure de faire basculer la soirée.

Le second acte devient alors un bras de fer. Le Bayern pousse, le Real menace en transition, et chaque attaque donne l’impression de pouvoir décider du sort de la qualification.

Le tournant Camavinga, puis la foudre bavaroise

Le scénario se renverse dans les dernières minutes. À la 87e, Eduardo Camavinga est expulsé pour un deuxième avertissement après avoir retardé une remise en jeu sur coup franc. Le Real, déjà sous pression, craque presque immédiatement. À la 89e, Luis Díaz profite de l’espace libéré et voit sa frappe déviée finir au fond. Puis, dans le temps additionnel, Michael Olise scelle définitivement la qualification bavaroise d’un enroulé du gauche à la 90e+4.

L’Allianz Arena explose, le Real s’effondre, et le Bayern boucle un quart de finale retour d’une intensité rare.

Mbappé marque, mais sa quête européenne échoue encore

Kylian Mbappé a de nouveau trouvé le chemin des filets, marquant son 15e but sans cette campagne de Ligue des champions. Mais cela n’a pas suffi pas. Cette élimination prolonge l’attente de l’attaquant français dans sa quête d’une nouvelle Ligue des champions. Après avoir vu son ancienne équipe, le PSG, qu’il avait quittée en espérant remporter cette Ligue des champions, gagner le trophée la saison passée, l’attaquant de l’équipe de France n’a encore plus que les yeux pour pleurer… Pour la deuxième année consécutive, depuis le départ de Kylian Mbappé, le PSG fait mieux que le Real Madrid de Mbappé.

Le Bayern retrouve le PSG, un choc de géants en demi-finale

Le Bayern affrontera le Paris Saint-Germain en demi-finale. Paris s’est qualifié mardi en s’imposant 2-0 à Liverpool après avoir déjà gagné 2-0 à l’aller, soit un 4-0 cumulé. Le match aller de cette demi-finale est programmé à Paris le mardi 28 avril, avant un retour à Munich le mercredi 6 mai.