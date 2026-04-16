— Coupe du monde 2026 : Gianni Infantino confirme la participation de l’Iran malgré les tensions

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a assuré dans la nuit que l’Iran participera bien à la prochaine Coupe du monde de football organisée en Amérique du Nord. Cette déclaration intervient alors que des incertitudes subsistaient encore en raison du contexte géopolitique au Moyen-Orient.

Une participation confirmée malgré les inquiétudes

Intervenant lors d’une conférence économique organisée par la chaîne CNBC à Washington, Gianni Infantino a été catégorique sur la présence de la sélection iranienne lors du tournoi. «L’Iran viendra, c’est sûr», a-t-il affirmé.

Le dirigeant du football mondial a toutefois reconnu que la situation internationale reste un facteur d’attention à l’approche de la compétition. «Nous espérons qu’à ce moment-là (le début de la compétition le 11 juin, ndlr), la situation sera une situation pacifique, ce qui aiderait vraiment», a-t-il expliqué.

La FIFA maintient sa ligne sportive

Pour Gianni Infantino, la qualification sportive doit primer. «Mais l’Iran doit venir, ils représentent leur peuple, ils se sont qualifiés, les joueurs veulent jouer», a-t-il insisté.

Le président de la FIFA s’était déjà rendu auprès de la sélection iranienne lors d’un stage de préparation à Antalya, en Turquie, à la fin du mois de mars. Il avait également assisté à un match amical de l’équipe, réaffirmant à cette occasion sa volonté de voir l’Iran participer à la compétition mondiale.

Des interrogations liées au contexte politique

La question de la sécurité avait été soulevée en amont par le président américain Donald Trump, qui avait estimé que les joueurs iraniens pourraient ne pas être en «sécurité» sur le territoire des États-Unis.

Malgré ces inquiétudes, la FIFA semble déterminée à maintenir la participation de la Team Melli, qualifiée sur le terrain.

Le programme de l’Iran aux États-Unis

L’Iran doit disputer l’intégralité de ses matches du groupe G sur le sol américain.

La sélection iranienne affrontera la Nouvelle-Zélande le 16 juin à Los Angeles, puis la Belgique le 21 juin dans la même ville. Elle terminera sa phase de groupes le 27 juin à Seattle face à l’Égypte.

Le camp de base de l’équipe est prévu à Tucson, en Arizona, où les joueurs doivent séjourner pendant toute la durée de la compétition.

Une organisation sous surveillance

À moins de deux mois du coup d’envoi du Mondial, cette confirmation met fin aux spéculations sur une éventuelle exclusion de l’Iran. Reste désormais à observer l’évolution de la situation internationale, alors que la FIFA espère un contexte apaisé pour garantir le bon déroulement de la compétition.