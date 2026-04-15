— Hugo Ekitike, victime d’une rupture du tendon d’Achille, forfait pour la Coupe du monde

Le verdict est tombé pour Hugo Ekitike. Sorti sur civière en larmes lors du quart de finale retour de Ligue des champions entre Liverpool et le Paris Saint-Germain, mardi soir à Anfield, l’attaquant international français souffre d’une rupture du tendon d’Achille droit.

Touché sur une action sans contact apparent, Hugo Ekitike a quitté la pelouse avant la pause après avoir reçu des soins pendant de longues minutes. Les images de sa sortie, sur civière et visiblement en pleurs, avaient immédiatement fait craindre une blessure majeure. L’entraîneur de Liverpool, Arne Slot, avait lui-même évoqué dès mardi soir une blessure « vraiment grave ».

Une fin de saison immédiate pour Hugo Ekitike avec Liverpool

Cette rupture du tendon d’Achille met un terme immédiat à la saison 2025-2026 de Hugo Ekitike. Liverpool a été battu 2-0 par le Paris Saint-Germain au match retour, puis éliminé sur l’ensemble des deux manches. Dans une période déjà difficile pour le club anglais, la blessure de l’ancien attaquant du Paris Saint-Germain représente un coup sportif. Hugo Ekitike, âgé de 23 ans, réalisait jusque-là une saison solide avec 17 buts toutes compétitions confondues depuis son arrivée en provenance de l’Eintracht Francfort.

La durée d’indisponibilité pourrait atteindre au moins 9 mois, ce qui écarte non seulement Hugo Ekitike de la fin de saison, mais compromet aussi son retour à court terme au plus haut niveau.

Coupe du monde 2026 : Hugo Ekitike absent du rendez-vous aux États-Unis, au Canada et au Mexique

La conséquence la plus lourde concerne désormais l’équipe de France. La Coupe du monde 2026 se déroulera du 11 juin au 19 juillet 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique. À moins de deux mois du début du tournoi, la blessure de Hugo Ekitike le contraint donc à renoncer au plus grand rendez-vous international de l’année.

Avant cette blessure, Hugo Ekitike apparaissait pourtant comme l’un des dossiers offensifs les plus favorables pour Didier Deschamps. L’attaquant français, performant avec Liverpool, avait aussi marqué des points lors du rassemblement du mois de mars. Le 26 mars dernier, Hugo Ekitike a inscrit un but lors de la victoire de la France contre le Brésil en match amical, un succès 2-1 qui avait renforcé son crédit dans la hiérarchie offensive des Bleus.

Didier Deschamps privé d’une option offensive crédible chez les Bleus

L’absence de Hugo Ekitike rebat donc les cartes en attaque pour Didier Deschamps. À 23 ans, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain semblait en mesure de figurer dans la liste des joueurs convoqués pour le Mondial 2026 et pouvait même nourrir l’ambition de s’installer dans la rotation, voire de concurrencer certains titulaires. Son profil, sa dynamique de saison et ses dernières sorties en sélection faisaient de lui un candidat crédible pour le voyage en Amérique du Nord. Son forfait redistribue donc les options offensives de l’équipe de France.