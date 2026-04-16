— Coupe du monde 2026 : la flambée des transports attise la colère des supporteurs

À l’approche du Mondial 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique, la polémique enfle autour des coûts… cette fois liés aux transports. Après les critiques visant le prix des billets, ce sont désormais les tarifs pour rejoindre les stades américains qui provoquent une vive indignation chez les fans.

À Boston, un aller-retour en train vers le Gillette Stadium est annoncé à 80 dollars, soit près de dix fois le tarif habituel. Les alternatives ne sont guère plus abordables : 95 dollars pour les bus spéciaux et jusqu’à 175 dollars pour une place de parking. Dans le New Jersey, des prix supérieurs à 100 dollars sont également envisagés pour rejoindre le MetLife Stadium depuis Manhattan.

Face à cette accumulation de coûts, plusieurs groupes de supporteurs dénoncent une dérive élitiste de la compétition. Certains pointent une rupture avec les précédents tournois, où les transports étaient souvent inclus ou proposés à prix réduit pour les détenteurs de billets. La FIFA est accusée de favoriser un public plus aisé au détriment des fans traditionnels.

La FIFA face aux critiques sur ses revenus

Les critiques montent aussi du côté politique. Des élus américains dénoncent des tarifs jugés excessifs, estimant que l’événement, largement financé et très lucratif, devrait rester accessible au plus grand nombre. D’autant que la FIFA pourrait générer près de 11 milliards de dollars de revenus lors de cette édition.

Paradoxalement, les villes hôtes ont bénéficié d’aides fédérales pour améliorer leurs infrastructures de transport, à hauteur de 100 millions de dollars au total. Malgré cela, certaines autorités locales justifient les hausses par les coûts logistiques et sécuritaires, particulièrement élevés pour un événement de cette ampleur.

Toutes les villes ne suivent toutefois pas cette tendance. À Los Angeles, les transports publics vers le stade devraient rester aux tarifs habituels, montrant qu’une autre approche reste possible. Mais pour de nombreux supporteurs, l’impression domine déjà : assister à la Coupe du monde 2026 pourrait devenir un luxe.