— Vente du Parc des Princes : la ville de Paris rouvre les discussions, le PSG prend acte

Le dossier du Parc des Princes connaît un vrai tournant. Mardi, le Conseil de Paris a autorisé Emmanuel Grégoire à rouvrir les discussions avec le Paris Saint-Germain autour de l’avenir du stade, avec un objectif assumé : trouver une solution pour maintenir le club dans son enceinte historique. La Ville parle d’un projet partagé capable de sécuriser l’avenir du PSG dans la capitale tout en relançant la transformation du secteur de la porte de Saint-Cloud.

Le PSG prend acte et se dit prêt à rouvrir le dialogue

Au lendemain de ce vote, le PSG a pris acte ce mercredi de la position exprimée par le Conseil de Paris en faveur d’une reprise du dialogue et s’est dit disposé à rouvrir des discussions avec la Ville. Le club rappelle ainsi, sans fermer la porte, le lien historique qui l’unit au Parc des Princes, tout en acceptant de revenir à la table des négociations sur des bases renouvelées.

Pendant des années, le dossier a traîné

Cela fait des années que la question de la vente du Parc des Princes empoisonne les relations entre le PSG et la mairie de Paris. Pendant toute la durée de son mandat, Anne Hidalgo a refusé la vente du stade, une position qui a gelé tout processus de cession et installé une impasse entre les deux parties. Ce blocage a poussé le club à étudier sérieusement des alternatives hors de Paris, notamment à Massy et à Poissy.

Paris ne veut pas voir partir le PSG hors de la capitale

La nouvelle majorité municipale veut désormais débloquer la situation. Pour Emmanuel Grégoire et la Ville, laisser partir le PSG hors de Paris serait une erreur majeure, qualifiée de « faute politique, urbaine et historique ». Derrière le stade, c’est en réalité bien plus qui se joue : l’ancrage du club dans la capitale, l’attractivité de Paris, mais aussi l’identité populaire et sportive d’un lieu devenu indissociable de l’histoire du PSG depuis 1974.

La mairie entend inscrire cette reprise du dialogue dans une réflexion plus large autour de la porte de Saint-Cloud. L’idée est d’ouvrir la voie à un projet d’ensemble : agrandissement et modernisation du stade, réaménagement des abords, amélioration des flux les jours de match, et transformation du quartier en un espace plus accueillant, plus végétalisé et mieux intégré à son environnement urbain. La Ville dit vouloir explorer plusieurs solutions juridiques, dont la vente ou un bail emphytéotique, avec des garanties sur l’usage sportif du site.

La vente n’est pas actée, mais le dialogue est relancé

Rappelons qu’à ce stade, la vente du Parc des Princes n’est pas encore conclue. Ce que valide aujourd’hui la Ville, c’est la reprise officielle des discussions. Autrement dit, Paris change de ligne, le PSG prend acte, et un dossier enlisé depuis des années entre dans une nouvelle phase. Rien n’est encore signé, mais pour la première fois depuis longtemps, le dialogue repart réellement.