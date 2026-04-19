Air France-KLM : son patron salue un possible assouplissement des règles européennes sur les fusions

Le directeur général d’Air France-KLM, Ben Smith, a exprimé sa satisfaction face à la volonté de la Commission européenne d’assouplir les règles encadrant les fusions et acquisitions, estimant que cette évolution pourrait renforcer la compétitivité du secteur aérien européen.

Selon lui, un cadre réglementaire plus flexible permettrait de favoriser l’émergence de « champions européens » capables de rivaliser avec les grands groupes internationaux, notamment américains et asiatiques.

Cette prise de position s’inscrit dans un débat plus large sur l’avenir du transport aérien en Europe, où plusieurs acteurs dénoncent depuis des années des règles de concurrence jugées trop strictes. Les grandes compagnies européennes, comme Air France-KLM ou Lufthansa, plaident régulièrement pour une consolidation du secteur afin de gagner en taille critique face à une concurrence mondiale de plus en plus agressive.

Le groupe Air France-KLM, l’un des principaux acteurs du transport aérien européen, considère ainsi que l’assouplissement des règles pourrait faciliter des rapprochements stratégiques et améliorer la rentabilité du secteur, dans un contexte de pression économique et réglementaire accrue.

Cette évolution, encore à l’étude au niveau européen, pourrait marquer un tournant pour l’industrie aérienne du continent, en ouvrant la voie à de nouvelles opérations de fusion et à une restructuration du marché.