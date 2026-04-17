Voitures électriques : la France veut multiplier par cinq les bornes sur les grands axes d’ici 2035

Le gouvernement français a annoncé un plan ambitieux visant à fortement développer les infrastructures de recharge pour véhicules électriques sur autoroutes et routes nationales. L’objectif est de passer d’environ 4.500 bornes aujourd’hui à plus de 22.000 d’ici 2035 pour les véhicules légers.

Cette stratégie, présentée comme un levier clé de la transition énergétique, vise à lever l’un des principaux freins à l’achat de voitures électriques : la difficulté de recharger sur de longues distances. Le ministre des Transports Philippe Tabarot insiste sur la nécessité d’améliorer la disponibilité et la rapidité des recharges pour éviter les temps d’attente.

Un maillage pensé aussi pour les poids lourds

Les axes concernés représentent environ 20.000 kilomètres, soit seulement 2% du réseau routier, mais concentrent près d’un tiers des trajets effectués. Le plan prévoit l’installation de bornes sur près de 900 aires de service pour les voitures, avec des puissances permettant une recharge en 20 à 25 minutes.

Le projet inclut également les poids lourds, avec un objectif de 8.000 bornes adaptées à leurs besoins spécifiques. Les puissances varieront de 100 à plus de 800 kW, afin de permettre des recharges rapides compatibles avec les temps de pause réglementaires des chauffeurs.



Au-delà de l’amélioration du réseau, ce plan vise à réduire les émissions de CO₂ du transport routier et à diminuer la dépendance aux carburants fossiles importés. Le coût global du dispositif n’a pas encore été précisé, mais il sera élaboré en concertation avec les acteurs du secteur énergétique. Avec cette montée en puissance des infrastructures, l’exécutif espère rendre la voiture électrique plus attractive pour les particuliers comme pour les professionnels.