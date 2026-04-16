L’Allemagne revoit brutalement ses ambitions économiques face au choc énergétique mondial

Le gouvernement allemand a revu à la baisse ses prévisions de croissance pour 2026 et 2027, tout en relevant ses anticipations d’inflation, selon une source proche du dossier. Cette révision intervient dans un contexte de tensions énergétiques accrues liées à la guerre en Iran, qui pèse lourdement sur les perspectives économiques du pays.

Pour 2026, Berlin table désormais sur une croissance de seulement 0,5 %, contre 1,0 % précédemment. Les perspectives pour 2027 ont également été revues à la baisse, avec une estimation ramenée à 0,9 %, contre 1,3 % auparavant. Ces ajustements traduisent un net ralentissement attendu de l’économie allemande.

La hausse des prix du pétrole et du gaz, alimentée par le conflit au Moyen-Orient, constitue un facteur central de cette dégradation des prévisions. En tant que première économie européenne fortement dépendante des importations d’énergie, l’Allemagne se retrouve particulièrement exposée aux fluctuations des marchés énergétiques.

Ce renchérissement des coûts énergétiques devrait également alimenter l’inflation, compliquant la tâche des autorités économiques et monétaires. Une inflation plus élevée pourrait peser sur la consommation des ménages et sur la compétitivité des entreprises, déjà confrontées à un environnement international incertain.

Cette révision à la baisse intervient alors que l’économie allemande peine à retrouver un rythme de croissance soutenu après plusieurs années marquées par des chocs successifs. La combinaison d’une croissance faible et d’une inflation persistante pourrait accentuer les défis économiques dans les mois à venir.

Dans ce contexte, le gouvernement allemand devra ajuster ses politiques pour tenter de soutenir l’activité tout en limitant les effets de la hausse des prix. L’évolution du conflit en Iran restera un facteur déterminant pour l’économie du pays et, plus largement, pour l’ensemble de la zone euro.