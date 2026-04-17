KLM réduit ses vols européens face à l’explosion des coûts du carburant

La compagnie aérienne néerlandaise KLM a annoncé la suppression d’environ 1% de ses vols en Europe au cours du mois à venir, une décision directement liée à la hausse du prix du kérosène. Concrètement, près de 80 allers-retours seront retirés au départ et à destination de l’aéroport d’Amsterdam-Schiphol.

Selon le groupe, ces liaisons sont devenues non rentables en raison de l’augmentation des coûts d’exploitation, en particulier du carburant. KLM insiste toutefois sur le fait qu’il ne s’agit pas d’un problème d’approvisionnement, mais bien d’un enjeu économique lié à la flambée des prix.

Pression fiscale et concurrence accrue

La compagnie s’inquiète également d’une future hausse de la fiscalité aux Pays-Bas. À partir de 2027, la taxe sur les billets d’avion pourrait fortement augmenter, atteignant 48 euros pour les vols moyen-courriers et 72 euros pour le long-courrier, bien au-dessus de la moyenne européenne.

KLM redoute que cette pression fiscale supplémentaire pousse une partie des voyageurs à se tourner vers des aéroports situés dans des pays voisins, accentuant encore la concurrence dans un secteur déjà fragilisé par la hausse des coûts et les tensions géopolitiques.