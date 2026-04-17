Rachat de SFR : Altice France ouvre officiellement la porte à Bouygues, Iliad et Orange

Cette fois, on ne parle plus de rumeurs de couloir. Altice France, maison-mère de SFR, est entrée en négociations exclusives avec Bouygues Telecom, Iliad (Free) et Orange, selon l’information publiée ce 17 avril. Le signal est clair: la fragilité financière du groupe, plombé par des années d’endettement, remet sur la table le scénario longtemps fantasmé d’une consolidation du marché français des télécoms. Le décor, lui, n’a pas changé: une concurrence à quatre qui tire les prix vers le bas, des investissements lourds dans la fibre et la 5G, et des opérateurs sommés d’être à la fois rentables et irréprochables sur la qualité de réseau.

Un gâteau trop gros pour une seule bouchée

Un gâteau trop gros pour une seule bouchée Dans les faits, une reprise de SFR par un seul concurrent ressemble à une équation à inconnues multiples. L’Autorité de la concurrence, l’Arcep, et potentiellement Bruxelles, scruteront le moindre mouvement sous l’angle des prix, de l’emploi, de la couverture et des engagements d’investissement. Les opérateurs, eux, avancent à pas feutrés: officiellement, on rappelle d’ordinaire que « toute opération serait soumise aux autorisations réglementaires », et on se garde bien de trop commenter tant que rien n’est signé. Le schéma le plus crédible, ces dernières années, tient souvent du puzzle: cessions d’actifs, partage de fréquences, transferts de clients ou de morceaux de réseau, histoire d’éviter un grand saut brutal de quatre à trois acteurs.

Derrière l’annonce, c’est aussi la méthode Drahi qui revient en pleine lumière: une stratégie d’acquisitions financée par la dette, puis une longue série de refinancements, de ventes d’actifs et de réorganisations depuis le rachat de SFR en 2014. Pour Orange, avec l’État comme actionnaire de référence, chaque pas est politiquement sensible; pour Bouygues Telecom, qui a déjà frôlé des opérations de consolidation, l’opportunité est tentante; pour Iliad, artisan historique de la baisse des prix, l’équilibre est délicat entre croissance et image de trublion.