Invitée de RTL ce matin, Muriel Robin a affirmé qu’elle n’avait plus de relations avec Pierre Palmade et qu’elle n’envisageait pas de renouer avec lui. Interrogée par Marc-Olivier Fogiel sur leurs rapports aujourd’hui, l’artiste a répondu sans détour qu’elle n’en avait plus, avant de confirmer qu’elle imaginait ne plus jamais le revoir. Dans cet échange, Muriel Robin décrit sa peur :

Marc-Olivier Fogiel : Et Pierre, vos rapports avec lui aujourd’hui ?

Muriel Robin : Je n’en ai pas.

Marc-Olivier Fogiel : Est-ce que vous imaginez ne plus jamais le revoir ?

Muriel Robin : Oui. Oui, je pense que ça va être comme ça, parce que c’est quelqu’un qui… j’aurai toujours peur. C’est quelqu’un qui me fera toujours peur. J’aurais peur qu’il me fasse du mal. Et j’ai réussi à l’aimer parce qu’il avait besoin de faire du mal. À un moment, on ne peut pas faire un pas, deux pas… J’ai connu, à un moment, pas souvent, mais de temps en temps, Pierre lumineux. L’histoire a été écrite autrement pour lui. C’est très triste. Mais on l’a vu aller dans le mur. Ses proches, les quelques proches, on l’a vu aller dans le mur et on a fait ce qu’il fallait. Vraiment, moi, j’ai fait tout ce que j’ai pu et puis surtout je suis restée là jusqu’au bout. Et à un moment, quand je recule, c’est que…

Marc-Olivier Fogiel : Vous avez de bonnes raisons de le faire.

Muriel Robin : Oui, je ne peux pas.

Marc-Olivier Fogiel : Mais maintenant que lui, pour conclure là-dessus, il a purgé sa peine, vous, l’artiste que vous êtes, est-ce que vous pensez qu’il pourrait revenir, lui aussi, sur scène ? Il devrait revenir ? Est-ce que le public devrait lui pardonner ? C’est ce qu’on dit normalement, puisqu’il a purgé sa peine.

Muriel Robin : D’abord, ceux qui diraient ça seraient ceux qui seraient d’accord avec la peine, parce qu’on a beaucoup entendu de choses sur cette peine, peut-être des arrangements, etc. Moi, je ne connais pas le dossier par cœur.

Marc-Olivier Fogiel : Est-ce que ça vous choquerait qu’il remonte, lui, sur scène ?

Muriel Robin : Non, ça ne devrait pas me choquer. Et en même temps, quand je vois un Bertrand Cantat remonter sur scène, c’est quand même compliqué, je trouve. Je dis non dans un premier temps, parce que j’aime l’idée que rien ne me choque et que parfois chacun fait ce qu’il veut. Mais quand même, de là à aller se mettre dans la lumière, reprendre son métier, si c’est un autre métier… aller se mettre sous les projecteurs, c’est compliqué.

Regardez Muriel Robin, ce matin sur RTL au micro de Marc-Olivier Fogiel :