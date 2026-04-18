La disparition de Nadia Farès remet au premier plan un élément essentiel pour comprendre le drame : ses lourds antécédents médicaux. Très attachée au sport, à la santé et à l’hygiène de vie, l’actrice menait pourtant depuis longtemps un combat discret contre une santé fragile. Elle avait révélé avoir subi une opération du cerveau à cause d’un anévrisme, ainsi que trois opérations du cœur en quelques années. Ces précédents médicaux éclairent aujourd’hui l’hypothèse d’un malaise cardiaque, qui figure parmi les premières pistes examinées après son accident mortel dans une piscine parisienne.

Nadia Farès n’a pas survécu à l’accident survenu une semaine plus tôt

L’actrice est morte à 57 ans, près d’une semaine après l’accident survenu au complexe sportif Blanche, dans le 9e arrondissement de Paris. Son décès a été annoncé par ses filles, Cylia et Shana Chasman. Hospitalisée à la Pitié-Salpêtrière après avoir été retrouvée inconsciente dans le bassin, elle avait été admise en réanimation puis placée dans un coma artificiel. Dans leur message, ses filles ont salué la mémoire d’une femme pour qui, écrivent-elles, « la France a perdu une grande artiste, mais pour nous, c’est avant tout une mère que nous venons de perdre ».

Les circonstances du drame dans la piscine du 9e arrondissement

Les premiers éléments permettent de mieux comprendre ce qui s’est produit samedi 11 avril, en milieu de journée. Nadia Farès effectuait des longueurs dans le bassin, équipée de palmes et d’une planche, lorsqu’elle a brusquement perdu connaissance après avoir plongé. Selon Le Parisien, Un baigneur présent sur place “a immédiatement plongé et découvert le corps inerte de la comédienne au fond du bassin”. L’actrice aurait ensuite été “observée par plusieurs personnes en position de yoga au fond de l’eau”. D’après les constatations recueillies, elle serait restée immergée entre trois et quatre minutes. Un massage cardiaque a été pratiqué avant que les pompiers ne prennent le relais, puis elle a été transportée en urgence absolue à l’hôpital.

Une enquête ouverte, avec une piste médicale privilégiée

Le parquet de Paris a ouvert une enquête “en recherche des causes des blessures”. À ce stade, les premiers éléments s’orientent vers un malaise cardiaque susceptible d’être lié à ses antécédents médicaux. Les investigations se poursuivent toutefois pour établir avec précision le déroulement des faits. À ce stade, aucune infraction n’a été relevée ou retenue à l’encontre de la direction des lieux ou du maître-nageur présent. Auditionné en début de semaine, tout comme plusieurs autres témoins, ce dernier aurait expliqué avoir été mobilisé sur une autre activité que la surveillance du bassin au moment des faits.

Une carrière marquée par le cinéma populaire et les rôles forts

Nadia Farès, née en 1968 à Marrakech et révélée dans les années 1990, s’était imposée comme un visage familier du cinéma français. Sa carrière a été marquée par des films comme Les Démons de Jésus, Les Rivières pourpres ou encore Nid de guêpes, avant des apparitions plus récentes à la télévision et sur les plateformes, notamment dans Marseille. Son parcours mêlait cinéma d’auteur, thrillers, action et fiction télévisée, avec une présence à l’écran souvent associée à des personnages puissants et singuliers.

L’émotion et le choc après l’annonce de sa disparition

L’annonce de sa mort a provoqué une vive émotion parmi ses proches, dans le monde du cinéma et chez les habitués du club sportif où le drame s’est noué. Depuis plusieurs jours, le lieu était décrit comme profondément marqué par ce qui s’était passé. Le décès de l’actrice, après plusieurs jours d’espoir autour de son état de santé, a transformé l’inquiétude initiale en sidération…