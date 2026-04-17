États-Unis : une progressiste l’emporte dans le New Jersey et renforce la dynamique démocrate

La démocrate Analilia Mejía a remporté jeudi une élection partielle pour la Chambre des représentants dans le New Jersey, battant le républicain Joe Hathaway sur un programme résolument progressiste et une opposition frontale au président Donald Trump. Cette victoire permet aux démocrates de conserver le siège du 11e district, dans un contexte où les républicains disposent d’une majorité étroite à la Chambre.

Âgée de 48 ans et ancienne dirigeante de la Working Families Alliance, Analilia Mejía bénéficiait notamment du soutien du sénateur Bernie Sanders. Elle succède à Mikie Sherrill, élue gouverneure, et occupera ce siège jusqu’en janvier. L’Associated Press a annoncé sa victoire quelques minutes après la fermeture des bureaux de vote.

Face aux critiques des républicains qui la présentaient comme trop à gauche, Mejía a défendu un programme axé sur l’amélioration du système de santé et de l’éducation, tout en dénonçant l’influence des grandes fortunes sur l’économie. « Ce n’est pas radical de dire qu’un travailleur ne peut pas joindre les deux bouts et mérite de meilleurs salaires », a-t-elle déclaré devant ses partisans.

Le candidat républicain Joe Hathaway, 38 ans, a tenté de capitaliser sur le positionnement idéologique de sa rivale, qualifiée de socialiste par certains responsables nationaux du parti. Après sa défaite, il a néanmoins reconnu sa victoire, tout en estimant que les électeurs restaient attachés à une ligne « équilibrée et pragmatique ».

Dans ce district historiquement conservateur mais devenu progressivement favorable aux démocrates ces dernières années, Analilia Mejía a creusé un écart significatif, avec environ 20 points d’avance selon les premiers résultats portant sur plus de 90 % des suffrages. Les bulletins par correspondance, encore en cours de dépouillement, devraient accentuer cet écart.

Cette victoire s’inscrit dans une série de succès récents pour le Parti démocrate à l’approche des élections de mi-mandat. La campagne de Mejía, centrée sur des politiques économiques populistes et des positions critiques sur l’immigration ou la politique étrangère, pourrait préfigurer les lignes de fracture du débat politique à venir aux États-Unis.