— Ligue Conférence: Strasbourg renverse Mayence et écrit la plus belle page européenne de son histoire

Battu 2-0 à l’aller en Allemagne, Strasbourg a signé jeudi soir une remontée mémorable en balayant Mayence 4-0 à la Meinau pour valider son billet pour les demi-finales de la Ligue Conférence. Le Racing atteint ainsi, pour la première fois de son histoire, le dernier carré d’une compétition européenne.

La Meinau en fusion

Dans une Meinau en fusion, les Alsaciens ont très vite imposé un rythme étouffant, jouant haut, pressant fort et empêchant Mayence de respirer. Cette domination a fini par être récompensée à la 26e minute, lorsque Sebastian Nanasi a ouvert le score, avant qu’Abdoul Ouattara ne fasse chavirer le stade neuf minutes plus tard. En l’espace de 35 minutes, le retard du match aller était déjà effacé.

Un penalty manqué, puis la délivrance

Porté par un Julio Enciso de très haut niveau, Strasbourg n’a jamais relâché son emprise. Après un penalty manqué par Emanuel Emegha en seconde période, le Racing a continué d’attaquer sans trembler. Enciso a fini par donner l’avantage décisif aux siens à la 69e minute, avant qu’Emegha ne se rachète cinq minutes plus tard en inscrivant le quatrième but d’une soirée devenue historique.

Mayence, pourtant vainqueur 2-0 à l’aller, a complètement sombré dans cette manche retour. Les Allemands n’ont cadré qu’une seule frappe, quand Strasbourg a affiché une maîtrise bien supérieure dans le jeu comme dans l’intensité. La frustration des visiteurs s’est d’ailleurs vue jusqu’au bout, avec l’expulsion de Nadiem Amiri dans le temps additionnel.

Au-delà du score, c’est l’ampleur de l’exploit qui marque les esprits. Devant 30 631 spectateurs, Strasbourg a retourné un quart de finale qui semblait très mal embarqué une semaine plus tôt. En quatre buts, en une soirée, le club alsacien a basculé dans une autre dimension et s’offre un rendez-vous immense avec le Rayo Vallecano en demi-finales.