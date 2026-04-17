«Je culpabilise encore, 40 ans après.» Nuage de Tchernobyl : Brigitte Simonetta présente ses excuses après son bulletin météo de 1986

Quarante ans après la catastrophe de Tchernobyl, l’ancienne présentatrice d’Antenne 2 Brigitte Simonetta est revenue sur le bulletin du 30 avril 1986, resté comme l’un des passages télévisées les plus marquants autour du nuage radioactif en France. Dans une émission diffusée sur TMC ce jeudi, elle a reconnu une faute qu’elle dit porter encore aujourd’hui, tandis que les données officielles confirment que les retombées ont bien atteint le territoire français dans les jours ayant suivi l’accident.

Brigitte Simonetta revient sur une vidéo restée dans la mémoire collective

Quarante ans après Tchernobyl, Brigitte Simonetta a publiquement exprimé ses regrets au sujet du bulletin météo diffusé le 30 avril 1986 sur Antenne 2, devenue depuis France 2. Invitée de l’émission Le nuage de Tchernobyl s’est-il vraiment arrêté à la frontière ?, l’ancienne speakerine a déclaré : « Je culpabilise encore, 40 ans après, sur cette erreur, cette faute ». Elle a ajouté : « C’est un épisode qui est encore douloureux pour moi. La plaie est ouverte. Je pense qu’elle ne se refermera jamais ».

Face caméra, Brigitte Simonetta est aussi revenue sur les conséquences personnelles de cet épisode. « Tchernobyl a été une fêlure, ça a été un drame pour beaucoup de gens », explique encore l’ancienne speakerine d’Antenne 2, qui indique avoir quitté son poste à la télévision pour cette raison. « Je me suis punie moi-même », justifie-t-elle.

Le bulletin du 30 avril 1986 et le panneau « stop » devenu emblématique

À l’époque, le message délivré à l’antenne se voulait rassurant. Brigitte Simonetta déclarait : « En France, l’anticyclone des Açores s’est développé. La météo affirme qu’il restera jusqu’à vendredi prochain suffisamment puissant pour offrir une véritable barrière de protection. Il bloque en effet toutes les perturbations venant de l’Est », sur une carte agrémentée d’un panneau « stop ». Elle précisait cependant que « ces prévisions sont établies pour trois jours ». Cette archive, abondamment reprise depuis, est devenue l’un des symboles médiatiques de la gestion française de l’après-Tchernobyl.

Des retombées bien présentes en France dès la fin avril 1986

Les données officielles disponibles aujourd’hui montrent que cette vidéo a été rapidement contredite par l’évolution réelle du panache radioactif. Selon l’ASNR, la concentration des éléments radioactifs dans l’air augmente en France au cours du 30 avril 1986 dans l’est du pays, atteint un maximum d’extension le 1er mai et persiste jusqu’au 5 mai, avec des niveaux plus élevés dans l’est que dans l’ouest. Le nuage avait été détecté en Corse et qu’il avait concerné plusieurs zones du territoire, notamment l’Alsace, les Alpes et le Sud-Est.

L’arrivée du nuage radioactif en France, au bout du 2e jour, a donc laissé l’impression qu’un message excessivement rassurant avait été diffusé. Cette perception s’est installée dans l’opinion publique, en particulier à cause de la force visuelle du panneau « stop » et du décalage entre la prévision présentée à l’antenne et la chronologie réelle des retombées.

Quel impact sanitaire en France après Tchernobyl ?

Sur le terrain sanitaire, les effets sur la population française restent difficiles à établir clairement. Santé publique France indique que la répartition géographique des cancers de la thyroïde en France apparaît « peu compatible avec un “effet Tchernobyl” » et estime probable qu’une part importante de l’augmentation observée tienne aux progrès diagnostiques. Aucune hausse massive de cancers n’a été officiellement démontrée à l’échelle nationale, même si les interrogations sur la thyroïde ont nourri le débat public.