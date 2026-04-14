— Ligue des champions : le PSG s’impose à Liverpool et file en demi-finales

Le PSG a encore frappé fort. Sur la pelouse d’Anfield, dans un quart de finale retour annoncé étouffant, le club parisien s’est imposé 2-0 face à Liverpool et a validé sa qualification pour les demi-finales de la Ligue des champions. Déjà vainqueur 2-0 à l’aller au Parc des Princes, Paris boucle donc cette double confrontation sur un score cumulé de 4-0, et se qualifie pour la troisième fois consécutive dans le dernier carré de là Ligue des champions, ce qu’aucun club francais n’avait jamais fait.

Première période : Liverpool pousse, Paris tient

Liverpool démarre fort et joue plus haut. Le PSG accepte de défendre plus bas par séquences et cherche surtout à sortir proprement. Paris se procure une grosse situation par Dembélé en début de match, puis Liverpool a sa meilleure occasion à la 31e minute : Kerkez reprend, Safonov repousse, et Marquinhos empêche ensuite Van Dijk de conclure sur le second ballon. Le score reste de 0-0 à la pause.

Le fait marquant avant la pause : la blessure d’Ekitike

À la demi-heure de jeu, Hugo Ekitike se blesse et doit quitter la pelouse sur civière, en larmes. Reuters indique qu’il montre son tendon d’Achille aux soigneurs au moment de sa sortie. Mohamed Salah entre à sa place.

Deuxième période : Liverpool insiste, mais sans succès

Au retour des vestiaires, Liverpool garde l’initiative. Gakpo se montre dangereux, puis Gravenberch tente sa chance. À la 64e minute, l’arbitre accorde un penalty aux Reds pour une intervention de Willian Pacho sur Alexis Mac Allister. Après appel de la VAR et visionnage à l’écran, la décision est annulée à la 66e minute. C’est le principal tournant de la seconde période.

Dembélé fait basculer le match

À la 72e minute, Dembélé ouvre le score pour le PSG. L’action part du côté gauche : Kvaratskhelia combine avec Barcola, puis sert Dembélé à l’entrée de la surface. L’attaquant se met sur son pied gauche et enroule dans le coin. Liverpool se retrouve alors mené 0-1 sur le match et 0-3 sur l’ensemble des deux rencontres.

Paris gère, puis double la mise

Liverpool continue d’attaquer, notamment par Ngumoha et Kerkez, mais Safonov répond présent. En contre, Paris obtient davantage d’espaces. Dans le temps additionnel, à la 90e+1, Dembélé conclut un centre en retrait de Barcola après une séquence initiée par Kvaratskhelia. Le PSG mène alors 2-0 et verrouille définitivement la qualification.

En demi-finale, les champions d’Europe en affronteront le Bayern Munich ou le Real Madrid, qui s’affrontent mercredi soir.

À noter que dans l’autre rencontre de la soirée, le FC Barcelone a été éliminé par l’Atlético de Madrid. Bien que victorieux 1-2, les Barcelonais sont éliminés, après leur défaite 2-0 au match aller.