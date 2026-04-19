Parcoursup et Mon Master sous pression: le comité éthique veut lever le voile sur les classements

Ce lundi 13 avril, le Comité éthique et scientifique de Parcoursup et Mon Master a remis son rapport annuel au Parlement et au ministre Philippe Baptiste. Huit ans après sa création, l’instance n’a plus affaire à un simple guichet pour néo-bacheliers: en 2025, un candidat sur trois était déjà un étudiant en réorientation ou un adulte en reprise d’études. L’outil s’est épaissi, les usages aussi, et l’attente du public est la même que devant un guichet de mairie: comprendre pourquoi ça passe ou pourquoi ça coince.

Au cœur des 22 recommandations, une demande revient comme un refrain, presque une impatience assumée: rendre lisible le fonctionnement des classements et des résultats de recherche. Le rapport salue « une nette amélioration des informations données sur Parcoursup » avec, pour certaines formations, des profils détaillés des admis de l’année précédente. Mais il pointe des zones grises, notamment pour les filières à petite capacité comme les BTS et pour Mon Master, jugé moins riche en données. Le comité réclame une transparence minimale sur les critères de classement et surtout de refus, et va plus loin en recommandant de « publier le code », ou au moins la spécification, de la partie des plateformes qui ordonne les résultats affichés au candidat.

L’Île-de-France, angle mort et fracture territoriale

Le rapport insiste aussi sur une réalité qui parle aux familles: le lieu où l’on vit pèse lourd. En 2025, « un néo-bachelier francilien risque deux fois plus de n’avoir aucune proposition sur Parcoursup qu’un néo-bachelier hors Île-de-France », un écart record. Le comité préconise donc de développer massivement les BUT en Île-de-France, ces formations courtes et professionnalisantes en trois ans, très demandées. Il propose aussi de mieux intégrer la distance géographique réelle dans les bourses et l’accès au logement étudiant, quand l’aide actuelle à la mobilité, forfaitaire, plafonne à 500 euros et ressemble parfois à un sparadrap sur une jambe de bois.

Autre chantier, devenu impossible à ignorer: l’apprentissage, désormais 26% des places et 44% des formations proposées sur Parcoursup. Le comité appelle à enrichir les indicateurs (contrats signés, débouchés) pour éviter les promesses en l’air, à rendre plus visibles les formations qui ne basculent en alternance qu’en 2e ou 3e année, et à assouplir certaines contraintes dans Mon Master, où l’équation est double, être accepté puis trouver une entreprise. Il demande aussi d’amplifier les contrôles contre la fraude dans certains CFA préparant aux BTS et de mieux recenser les masters ouverts à l’apprentissage, y compris dans le privé, afin que la vitrine soit à peu près complète. Reste une ligne de fond, presque politique: à mesure que l’orientation se centralise, la société exige une règle du jeu compréhensible, et le calendrier 2026 approche comme une échéance de vérité.