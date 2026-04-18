Le chef présumé du cartel Kinahan arrêté à Dubaï après des années de cavale

Un ressortissant irlandais soupçonné de diriger l’un des cartels les plus influents du crime organisé international a été arrêté aux Émirats arabes unis, ont annoncé vendredi les autorités émiraties et irlandaises. Selon plusieurs médias, il s’agit de Daniel Kinahan, figure centrale du réseau criminel basé à Dubaï.

Dans un communiqué, la police de Dubaï a confirmé l’interpellation d’un individu identifié comme « D.J.K », sans toutefois divulguer son nom complet. Les autorités locales évoquent l’arrestation d’un fugitif impliqué dans un groupe criminel organisé actif à l’échelle internationale.

Le cartel Kinahan est accusé par les autorités américaines et européennes de mener des activités criminelles de grande ampleur, notamment dans le trafic de drogue et le blanchiment d’argent. Le gouvernement de Dubaï a précisé que cette arrestation s’inscrivait dans le cadre des efforts continus pour lutter contre le crime organisé et appréhender les personnes recherchées à l’international.

Selon la police irlandaise, l’homme a été arrêté sur la base d’un mandat délivré par les tribunaux irlandais pour des faits liés à la criminalité organisée grave. L’interpellation est intervenue moins de 48 heures après l’émission de ce mandat, à l’issue d’opérations de recherche et de surveillance intensives.

Déjà visé par des sanctions financières américaines depuis 2022, Daniel Kinahan faisait partie des figures les plus recherchées du crime organisé. Un autre membre du cartel, Sean McGovern, avait été arrêté à Dubaï en 2024 avant d’être extradé vers l’Irlande en 2025, illustrant le renforcement de la coopération internationale dans la lutte contre ce réseau.