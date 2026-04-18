Détroit d’Ormuz rouvert : l’Australie soulagée mais inquiète d’une situation « fragile »

Le Premier ministre australien Anthony Albanese a salué samedi la réouverture du détroit d’Ormuz annoncée par l’Iran, tout en mettant en garde contre une situation qu’il juge encore instable. Cette décision intervient dans un contexte de fortes tensions liées au conflit au Moyen-Orient, qui a fortement perturbé les flux énergétiques mondiaux.

« C’est une nouvelle positive », a déclaré le chef du gouvernement depuis Sydney, après avoir participé à distance à un sommet international réunissant une trentaine de pays. Il a toutefois insisté sur le caractère incertain de cette accalmie, affirmant espérer qu’elle « durera », tout en soulignant que les conséquences de la crise resteront durables.

La réouverture du détroit, par lequel transite une part essentielle du commerce mondial de pétrole et de gaz, a immédiatement entraîné une baisse des prix du brut sur les marchés. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a confirmé que le passage des navires commerciaux était « entièrement ouvert » pour la durée du cessez-le-feu en cours.

Malgré cette détente apparente, les autorités iraniennes ont rapidement tempéré l’optimisme. Le président du Parlement, Mohammad Bagher Ghalibaf, a averti que la circulation dans le détroit pourrait être à nouveau interrompue si les sanctions américaines sur les ports iraniens se poursuivaient, illustrant la fragilité de la situation.

Très dépendante des importations d’hydrocarbures transitant par cette voie stratégique, l’Australie a été particulièrement affectée par les perturbations. Le pays ne disposait récemment que de 38 jours de réserves de carburant, bien en deçà des 90 jours recommandés par l’Agence internationale de l’énergie.

Face à cette vulnérabilité, le gouvernement australien a exclu pour l’heure toute mesure de rationnement, mais appelle la population à limiter sa consommation de carburant et à privilégier les transports en commun, dans l’attente d’une stabilisation durable de la situation énergétique mondiale.