Velvet affiche ses couleurs et commande 12 TGV pour bousculer l’Atlantique en 2028

Voilà un nouvel acteur qui ne vient pas les mains dans les poches. Velvet, marque commerciale de Proxima, a présenté son premier train à grande vitesse et annonce une mise en service en 2028 sur la façade Atlantique, avec dans le viseur Paris-Bordeaux, Paris-Nantes et Paris-Rennes. Le projet est porté par Rachel Picard, ancienne dirigeante de la SNCF, épaulée par son cofondateur Tim Jackson, signe qu’on parle ici d’une équipe qui connaît les arcanes du rail français.

Pour entrer dans l’arène, l’opérateur a commandé douze rames Avelia Horizon à Alstom, un matériel très proche du futur TGV M de la SNCF puisqu’issu de la même plateforme industrielle, un choix présenté comme pragmatique pour tenir les contraintes techniques et financières. La première rame, assemblée à La Rochelle, doit encore passer par une série d’essais avant d’espérer transporter ses premiers voyageurs.

Un milliard sur la table, reste à gagner la bataille des rails

Au premier coup d’oeil, Velvet soigne déjà la mise en scène: un ruban vert foncé file depuis la motrice le long de la rame, croisé par une touche lilas, comme une signature posée sur l’acier. À l’intérieur, rideau pour l’instant: les aménagements n’ont pas été dévoilés et Rachel Picard maintient l’offre à bord sous le sceau de la confidentialité, la rame exposée n’étant pas équipée de ses éléments définitifs. L’argent, lui, est bien réel: Proxima dit avoir levé un milliard d’euros auprès du fonds Antin Infrastructure Partners, de quoi donner du carburant à l’ambition.

Reste le nerf discret de la guerre, celui que le grand public ne voit pas: obtenir des sillons sur le réseau, accéder aux gares, s’insérer dans un système saturé où chaque minute se négocie cher, au moment même où la concurrence sur la grande vitesse en France commence à prendre forme… et où le moindre retard de calendrier se paie comptant.