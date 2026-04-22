Le Qalsody, médicament contre une forme rare de la maladie de Charcot, va enfin être remboursé

Mardi 21 avril, la Haute Autorité de santé a changé de ton. Qalsody (tofersen), développé par Biogen, est désormais jugé éligible à une prise en charge en France pour certains patients atteints d’une sclérose latérale amyotrophique d’origine génétique, la fameuse maladie de Charcot. L’instance parle d’un traitement « susceptible de présenter un intérêt », une formulation qui n’a rien d’un triomphe mais qui, dans le langage feutré des agences, ressemble à une porte qui s’entrouvre.

Un feu vert prudent, sous conditions strictes Attention, la HAS garde le stylo en l’air. Elle qualifie l’intérêt de Qalsody de « faible » à ce stade et exige des données sur une durée plus longue pour confirmer ce signal. Le message est clair, le remboursement n’est pas un chèque en blanc: une nouvelle évaluation est annoncée d’ici un an, et tout se jouera sur les éléments supplémentaires recueillis, en conditions réelles, au fil des suivis.

Un feu vert prudent, sous conditions strictes

Qalsody n’est pas un traitement grand public. C’est un oligonucléotide antisens administré par injection intrathécale, destiné uniquement aux patients porteurs d’une mutation du gène SOD1, une fraction infime des personnes touchées par la SLA. L’objectif est de ralentir une maladie qui grignote, mois après mois, les fonctions motrices. Pour les familles concernées, la nuance entre « ralentir » et « arrêter » n’est pas un détail, c’est la frontière entre l’espoir mesuré et l’attente lucide.

Ce revirement tranche avec octobre 2024, quand la HAS avait refusé un accès précoce, jugeant l’intérêt « insuffisant » pour une prise en charge par la solidarité nationale, décision qui avait fait bondir des associations de patients. L’épisode dit beaucoup de la mécanique française: l’innovation avance, l’évaluation serre le frein, et le patient regarde l’aiguille bouger en espérant qu’elle ne revienne pas à zéro. Reste maintenant une période décisive, celle des preuves à consolider et du calendrier à tenir, avec en arrière-plan la même tension: comment ouvrir plus vite sans promettre trop tôt.