Crise énergétique : une coalition internationale se réunit à Londres pour rouvrir le détroit d’Ormuz

Des responsables militaires de plus de 30 pays doivent se réunir à Londres pour discuter d’une opération visant à sécuriser et rouvrir le détroit d’Ormuz, perturbé par les tensions liées à la guerre avec l’Iran.

Ces discussions, prévues sur deux jours, ont pour objectif d’élaborer des plans concrets afin de garantir la sécurité de la navigation dans cette voie maritime essentielle au commerce mondial. Le détroit d’Ormuz est un point de passage crucial pour les exportations de النفط et de gaz, représentant une part significative des flux énergétiques mondiaux.

L’initiative est menée par le Royaume-Uni et la France, avec le soutien d’une coalition de pays prêts à participer à une mission internationale de sécurisation maritime. Plus d’une douzaine d’États ont déjà exprimé leur volonté de contribuer à cette opération.

Le ministre britannique de la Défense John Healey a indiqué que ces efforts visaient à rétablir la libre circulation dans la zone dès que les conditions le permettront. La sécurité dans la région reste toutefois incertaine, en raison des tensions militaires persistantes.

La paralysie partielle du détroit a déjà des répercussions majeures sur les marchés de l’énergie, aggravant les inquiétudes liées à l’approvisionnement mondial et à la hausse des prix du carburant.

Cette réunion souligne l’importance stratégique du détroit d’Ormuz et la volonté des puissances internationales de coordonner leurs efforts pour éviter une crise énergétique mondiale plus profonde.