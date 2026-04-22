SpaceX accélère dans l’intelligence artificielle avec un partenariat stratégique et une option de rachat

L’entreprise spatiale américaine SpaceX a conclu un accord avec Cursor, une plateforme spécialisée dans le développement assisté par intelligence artificielle, incluant une option d’acquisition pouvant atteindre 60 milliards de dollars.

Ce partenariat prévoit que SpaceX puisse soit racheter la start-up d’ici la fin de l’année, soit poursuivre une collaboration renforcée moyennant un investissement estimé à 10 milliards de dollars. Cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus large de diversification vers l’IA, alors que le groupe prépare également une entrée en Bourse.

Une bataille technologique centrée sur les développeurs

En intégrant Cursor à son écosystème, SpaceX cherche à capter une base d’utilisateurs déjà bien implantée chez les ingénieurs, considérés comme un levier clé de croissance dans l’industrie. Le groupe mise notamment sur ses capacités de calcul, développées via ses infrastructures et son supercalculateur, pour proposer des solutions compétitives.

Dans un secteur en pleine expansion, marqué par la montée en puissance d’outils concurrents développés par d’autres géants technologiques, cette alliance illustre l’intensification de la course à l’innovation autour de l’intelligence artificielle et des applications dédiées au codage.