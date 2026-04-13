Tesla vise une approbation européenne pour son système de conduite autonome FSD

L’autorité néerlandaise de régulation des véhicules a informé la Commission européenne de son intention de demander une autorisation à l’échelle de l’Union pour le système de conduite autonome de Tesla. Cette démarche pourrait ouvrir la voie à un déploiement plus large de cette technologie controversée en Europe.

Le régulateur néerlandais, chargé de l’homologation des véhicules, souhaite ainsi obtenir un feu vert européen pour le logiciel « Full Self-Driving » (FSD), qui permet une conduite autonome supervisée. Une telle approbation permettrait à Tesla de proposer ce système dans plusieurs pays de l’Union européenne.

Actuellement, l’utilisation de ces technologies reste strictement encadrée en Europe, où les autorités se montrent particulièrement prudentes face aux enjeux de sécurité liés à la conduite autonome. Le processus d’approbation devrait inclure une évaluation approfondie des performances du système et de sa conformité aux normes européennes.

Le FSD de Tesla est déjà utilisé dans certaines régions, notamment aux États-Unis, mais il suscite des débats sur sa fiabilité et sur les responsabilités en cas d’accident. Les régulateurs européens devront donc trancher sur ces questions sensibles avant toute autorisation.

Cette initiative marque une étape importante pour Tesla, qui cherche à étendre son avance dans le domaine de la conduite autonome. Elle pourrait également influencer l’ensemble du secteur automobile, en accélérant l’adoption de technologies similaires en Europe.

La décision finale de la Commission européenne sera déterminante pour l’avenir du FSD sur le marché européen, dans un contexte de compétition technologique accrue entre les grands acteurs de l’automobile.