VIDÉO – La NASA dévoile les images spectaculaires du retour d’Orion sur Terre

La NASA a publié une vidéo montrant les derniers instants du vaisseau Orion avant son retour sur Terre, lors de la mission Artemis II. La scène montre les étapes les plus spectaculaires de la rentrée atmosphérique, depuis l’approche des hautes couches de l’atmosphère jusqu’à l’amerrissage dans le Pacifique.

Une traversée à très haute vitesse

Au moment d’entrer dans l’atmosphère terrestre, Orion se trouvait à environ 122 km d’altitude et filait à près de 35 fois la vitesse du son. La NASA précise qu’un blackout radio planifié d’environ six minutes s’est alors produit, un phénomène classique causé par le plasma qui enveloppe la capsule pendant l’échauffement extrême de la rentrée.

Des parachutes déployés en deux temps

Après cette phase critique, les communications ont été rétablies, puis Orion a enchaîné la phase de freinage final. Les parachutes stabilisateurs se sont déployés à environ 23 400 pieds, avant que les trois parachutes principaux ne s’ouvrent à environ 5 400 pieds, ralentissant la capsule pour la phase finale de descente.

Un amerrissage réussi au large de San Diego

La capsule a finalement amerri avec succès, au large de San Diego, en Californie. Les équipes de récupération de la NASA et de l’armée américaine ont ensuite pris en charge l’équipage, avant son transfert vers le navire USS John P. Murtha pour les premières vérifications médicales.

Une mission historique pour Artemis II

Au-delà de la beauté des images, ce retour marque une étape importante pour le programme Artemis. Selon la NASA, l’équipage d’Artemis II a bouclé une mission de près de dix jours autour de la Lune et a atteint jusqu’à 252 756 miles de distance de la Terre, devenant le premier équipage à voyager vers la Lune depuis plus d’un demi-siècle.