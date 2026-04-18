Kiev frappée par une fusillade meurtrière : six morts, le suspect abattu après une prise d’otages

Une fusillade suivie d’une prise d’otages a fait au moins six morts et plusieurs blessés à Kiev, où les forces de l’ordre ont finalement abattu le suspect après des négociations infructueuses. Les autorités ukrainiennes évoquent un possible acte terroriste, sans en déterminer encore les motivations.

Selon les premiers éléments, un homme a ouvert le feu à bout portant sur des passants dans le quartier de Holosiivskyi, avant de se retrancher dans un supermarché en prenant des otages. La police est intervenue après environ 40 minutes de négociations, mettant fin à la situation en abattant l’assaillant.

Le bilan est lourd : six personnes ont été tuées, dont certaines dans la rue et d’autres des suites de leurs blessures. Quatorze personnes ont également été blessées, selon le président Volodymyr Zelensky, qui a évoqué la mort d’un otage lors de l’attaque.

Parmi les victimes figure un couple dont le fils de 12 ans a été blessé, selon le procureur général Ruslan Kravchenko. Les secours ont été déployés en nombre sur les lieux, où des images montrent l’évacuation des corps et la prise en charge des blessés.

Le suspect, décrit comme un homme d’origine russe ayant vécu dans l’est de l’Ukraine, n’a pas encore vu son mobile clairement établi. Les services de sécurité ont ouvert une enquête pour acte terroriste afin de faire la lumière sur les circonstances de cette attaque.

Les fusillades de ce type restent rares en Ukraine, un pays davantage confronté aux frappes aériennes liées au conflit avec la Russie. Cet événement a profondément choqué la population et ravivé les inquiétudes en matière de sécurité intérieure.