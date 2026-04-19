Lula fustige l’inaction du Conseil de sécurité et appelle les grandes puissances à « changer de comportement »

Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a exhorté les membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU à modifier leur attitude face aux crises internationales, dénonçant leur incapacité à empêcher la guerre en Iran. Cette déclaration a été faite lors d’un sommet de dirigeants progressistes à Barcelone.
Lula a estimé que les cinq puissances disposant d’un droit de veto – États-Unis, Russie, Chine, France et Royaume-Uni – devaient assumer leurs responsabilités et revoir leur manière d’agir sur la scène internationale. Selon lui, leur paralysie contribue à l’aggravation des conflits.
Sans le nommer explicitement, le président brésilien a également critiqué Donald Trump, évoquant un dirigeant qui « menace le monde » et « déclare des guerres » via ses prises de position publiques. Il a dénoncé une forme d’instabilité politique alimentée par des déclarations jugées imprévisibles.
Ces propos s’inscrivent dans un contexte de tensions internationales accrues, notamment au Moyen-Orient, où la guerre en Iran continue de peser sur l’équilibre global. Lula appelle à un multilatéralisme plus efficace et à une gouvernance mondiale plus responsable.
Le dirigeant brésilien, figure influente de la gauche internationale, plaide régulièrement pour une réforme des institutions internationales, qu’il juge inadaptées aux défis contemporains.
Cette intervention à Barcelone illustre la volonté de Lula de peser dans le débat mondial et de promouvoir une refonte du système international, à un moment où les crises se multiplient et mettent à l’épreuve les mécanismes de coopération.
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