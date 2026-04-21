VIDÉO – Philippe Croizon sur RTL: «Il m’a fallu 7 ans pour que je puisse me regarder.»

À l’occasion de la sortie du film Pour le meilleur, au cinéma le 22 avril, Philippe Croizon était l’invité d’Amandine Bégot dans RTL Midi.

Durant l’interview, Philippe Croizon est revenu sur les années qui ont suivi son accident et sur la difficulté d’accepter son nouveau corps. Il a expliqué qu’il lui avait fallu sept ans avant de pouvoir regarder son reflet, déclarant : « Il m’a fallu 7 ans pour que je puisse enlever le drap sur le miroir et que je puisse me regarder. »

Il a également raconté qu’à une époque, il lui était très difficile d’assumer le regard des autres. Lorsqu’il allait à la plage, il préférait qu’il y ait beaucoup de monde autour de lui lorsqu’il sortait de l’eau, pour ne pas être immédiatement exposé aux regards et pour éviter que les gens ne le voient tel qu’il était. Philippe Croizon a toutefois expliqué qu’aujourd’hui, ce regard des autres n’a plus la même importance pour lui. Il a résumé ce changement avec une formule plus légère : « Quand je vais à la plage, c’est la fête au village. »

Un accident qui a changé sa vie

Ces confidences renvoient à l’accident dont il a été victime en 1994. Alors âgé de 26 ans, Philippe Croizon démontait une antenne de télévision sur le toit de sa maison lorsqu’il a été électrocuté après un contact avec une ligne à haute tension. Gravement brûlé, il a ensuite été amputé de ses quatre membres.

Malgré cette épreuve, Philippe Croizon a su remonter la pente. Il est aujourd’hui l’un des plus beaux exemples de courage et de résilience pour toutes les personnes victimes d’accidents.

Regardez Philippe Croizon, ce mardi sur RTL :