Comment Libération a torpillé Nicolas Barré : chronique d’un rejet idéologique annoncé

Le feuilleton aura été aussi rapide que révélateur. À peine proposé, il y a quelques jours pour prendre la tête de la rédaction de Libération, Nicolas Barré a finalement jeté l’éponge, contraint de constater « les réticences » d’une rédaction de gauche manifestement décidée à ne pas lui ouvrir ses portes. Une sortie brutale pour un journaliste pourtant unanimement reconnu dans la profession.

Car le profil de Nicolas Barré n’a rien d’un novice. Ancien cadre du Figaro puis figure majeure des Échos pendant plus d’une décennie, il incarnait précisément ce que la direction disait rechercher : expérience, rigueur et capacité à piloter une rédaction dans un contexte de mutation numérique. Mais ces qualités n’auront pas pesé bien lourd face à un autre critère, bien plus décisif.

Dès l’annonce de sa candidature il y a une semaine, une partie de la rédaction s’est insurgée. Assemblée générale tendue, accusations à peine voilées, certains journalistes allant jusqu’à parler de « provocation ». En cause : un parcours jugé trop marqué par une culture économique libérale, incompatible avec l’ADN revendiqué du quotidien.

Une rédaction verrouillée par l’idéologie

La Société des journalistes et du personnel de Libération a elle-même reconnu que ni les compétences ni le projet de Nicolas Barré n’étaient en cause. Mais elle a invoqué une « trajectoire trop éloignée » de l’identité du journal. Une formule qui, sous couvert d’élégance, acte une réalité plus crue : à Libération, l’adhésion idéologique (à la gauche radicale visiblement) semble primer sur l’excellence professionnelle.

Ce rejet intervient dans un climat interne déjà fragilisé. Le départ de Dov Alfon, après six années à la tête du journal, s’inscrit dans une succession de tensions éditoriales, notamment sur les sujets internationaux. Certaines voix internes, très politisées, pèsent désormais de manière disproportionnée dans les choix stratégiques.

Dans ce contexte, la candidature de Nicolas Barré apparaissait presque comme une tentative de rééquilibrage. Elle aura au contraire cristallisé les fractures. Refusant même de lui accorder la chance de défendre son projet devant la rédaction, Libération a envoyé un signal clair : la ligne idéologique n’est pas négociable.

Cet épisode interroge profondément sur la capacité du quotidien à se réinventer. Alors que la presse traverse une crise majeure et que Libération dépend régulièrement du soutien financier de Daniel Křetínský mais surtout des aides publiques, ce repli sur soi pourrait s’avérer lourd de conséquences.

En se retirant, Nicolas Barré évite un affrontement inutile. Mais son éviction de fait laisse une impression tenace : celle d’un journal qui, au moment où il devrait s’ouvrir, choisit au contraire de se refermer sur ses certitudes