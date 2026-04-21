Propos polémiques sur RMC : Barbara Lefebvre suspend sa participation aux «Grandes Gueules» et reviendra en mai

La direction de RMC a annoncé avoir reçu Barbara Lefebvre à la suite de sa condamnation par la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris. Cette décision judiciaire concerne des propos tenus à l’antenne en avril 2024 au sujet des gens du voyage. À l’issue de cet échange, il a été décidé, d’un commun accord et dans un souci d’apaisement, que Barbara Lefebvre suspendrait temporairement sa participation à l’émission Les Grandes Gueules.

Une décision présentée comme temporaire

Selon le communiqué, cette mise en retrait n’a pas vocation à s’inscrire dans la durée. RMC précise en effet que la chroniqueuse doit faire son retour à l’antenne au mois de mai prochain. Cette suspension temporaire est présentée comme une mesure d’apaisement dans un contexte rendu sensible par la condamnation prononcée en première instance.

RMC invoque la liberté d’expression dans le cadre de la loi

Dans son message, la direction de RMC rappelle son attachement à la liberté de parole et au débat. Elle souligne que son antenne a vocation à accueillir toutes les opinions, à condition que celles-ci s’expriment dans le respect de la loi et des règles encadrant la liberté d’expression.

Le groupe affirme vouloir maintenir un équilibre entre la liberté de débat, qui constitue l’un des marqueurs de son identité éditoriale, et le respect du cadre légal applicable aux propos diffusés à l’antenne.

Une condamnation contestée par Barbara Lefebvre

Barbara Lefebvre a indiqué qu’elle faisait appel de cette décision de première instance. Le communiqué précise donc que la condamnation n’est pas définitive à ce stade de la procédure.

Cet élément est important, puisque l’affaire reste pendante sur le plan judiciaire. La direction de RMC BFM rappelle d’ailleurs expressément son attachement au respect des principes fondamentaux du droit, au premier rang desquels figure la présomption d’innocence.

Cette suspension temporaire est délicate pour RMC, dont l’émission Les Grandes Gueules repose largement sur la confrontation d’opinions fortes et le débat direct. En choisissant une mise en retrait provisoire plutôt qu’une rupture définitive, la direction semble vouloir contenir la polémique sans fermer totalement la porte à un retour de la chroniqueuse. Le retour annoncé en mai montre que la station entend traiter cette affaire comme une crise ponctuelle, tout en réaffirmant publiquement les limites qu’elle souhaite poser à l’expression sur son antenne.