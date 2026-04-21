En Irlande du Nord, Lidl ouvre un pub accolé à ses rayons

Bientôt, à Dundonald, dans la banlieue de Belfast, on pourra passer de la caisse au comptoir sans changer de décor. Lidl a lancé en avril 2026 le chantier de son premier pub en Irlande du Nord, annoncé pour cet été dans un local voisin du supermarché, avec près de 60 places et une offre à emporter. L’enseigne promet à ses clients de « profiter de notre gamme primée de vins, bières et spiritueux, dont certains sont élaborés ici même en Irlande du Nord », selon son directeur général local Gordon Cruikshanks. Le pari est limpide: faire du magasin un lieu où l’on consomme aussi, pas seulement où l’on remplit le coffre.

Une licence récupérée, et la pinte devient un produit d’appel

Reste que servir de l’alcool, là-bas, ne s’improvise pas. La réglementation nord-irlandaise impose le « surrender principle », obtenir une licence en récupérant celle d’un établissement qui ferme, et l’« inadequacy test », démontrer que l’offre d’alcool manque dans le secteur. Le Lidl de Dundonald ne cochait pas les cases pour vendre en magasin, alors le groupe a racheté une licence via un accord avec un bar du coin, en s’appuyant aussi sur la fermeture récente de deux établissements voisins. Certains acteurs locaux y voient un contournement, mais la Haute Cour d’Irlande du Nord a validé la manœuvre en janvier 2025. Dans une Europe où les distributeurs cherchent des formats hybrides et des marges plus confortables, ce pub Lidl ressemble à un ballon d’essai qui pourrait faire des émules, ou réveiller les gardiens de la régulation.