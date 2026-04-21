Nigeria : durcissement des règles audiovisuelles avant les élections, inquiétudes sur la liberté d’expression

Le Nigeria a décidé de renforcer sa réglementation audiovisuelle à l’approche des élections générales de 2027, dans le but de limiter la diffusion de contenus jugés clivants. Cette mesure, annoncée par la Commission nationale de la radiodiffusion (NBC), vise à encadrer plus strictement le rôle des médias dans un contexte électoral sensible.

Selon la directive publiée, les animateurs de radio et de télévision ne pourront plus exprimer d’opinions personnelles à l’antenne, intimider leurs invités ou présenter des analyses subjectives comme des faits. La NBC a également averti qu’elle appliquerait des sanctions contre toute diffusion de contenus politiques haineux, incendiaires ou susceptibles de provoquer des troubles.

Les autorités justifient ce durcissement par la nécessité de prévenir la désinformation et les violences, qui ont marqué les précédents cycles électoraux. Le pays, considéré comme la plus grande démocratie d’Afrique, se prépare à un scrutin crucial prévu en janvier.

Toutefois, cette décision suscite des critiques. Des figures de l’opposition et des organisations de défense des droits humains estiment que ces restrictions pourraient limiter la liberté d’expression et réduire l’espace du débat public. Elles pointent également un risque d’application sélective des règles.

L’ancien vice-président Atiku Abubakar, qui a annoncé sa candidature à la prochaine présidentielle, a dénoncé une tentative de « museler les médias » et de restreindre les voix critiques. Ses déclarations illustrent les tensions croissantes autour de la régulation du paysage médiatique.

Si des règles similaires existent dans d’autres démocraties en période électorale, leur mise en œuvre au Nigeria a souvent été jugée inégale. Dans ce contexte, l’équilibre entre lutte contre la désinformation et préservation des libertés publiques s’annonce comme un enjeu majeur à l’approche du scrutin.