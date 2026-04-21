Ethiopian Airlines renforce sa flotte avec six Boeing 787-9 pour accélérer son expansion mondiale

La compagnie Ethiopian Airlines a annoncé l’achat de six avions supplémentaires Boeing 787-9 Dreamliner, dans le cadre de sa stratégie de développement de ses liaisons long-courriers. Cette décision confirme les ambitions de la plus grande compagnie aérienne d’Afrique de renforcer sa présence sur les marchés internationaux.

Selon son directeur général, Mesfin Tasew, cette commande correspond à la conversion de six options en achats fermes, venant s’ajouter à une précédente commande de 20 appareils, dont neuf avaient déjà été acquis en début d’année. Au total, la compagnie prévoit de recevoir 26 avions de ce type à partir de 2028.

Ces nouveaux appareils permettront à Ethiopian Airlines d’étendre ses capacités sur des routes existantes, notamment en Afrique, tout en ouvrant de nouvelles destinations. La compagnie a notamment évoqué des projets de liaisons vers l’Australie, jusque-là impossibles faute d’avions adaptés.

L’investissement s’inscrit dans une stratégie plus large visant à consolider la position de la compagnie sur les liaisons entre l’Afrique, les États-Unis, l’Europe et l’Asie. Les Boeing 787-9, réputés pour leur efficacité énergétique et leur autonomie, constituent un atout clé pour ces ambitions.

Parallèlement, Ethiopian Airlines poursuit un projet d’envergure avec la construction d’un nouvel aéroport près d’Addis-Abeba, dans la ville de Bishoftu. Ce hub, dont le coût est estimé à 12,5 milliards de dollars, devrait devenir le plus grand du continent africain à son achèvement.

Avec une capacité prévue de 60 millions de passagers et des infrastructures ultramodernes, ce futur aéroport vise à positionner l’Éthiopie comme une plateforme aérienne majeure, à l’image de Dubaï ou d’Istanbul. Cette double stratégie – expansion de la flotte et développement des infrastructures – confirme les ambitions du groupe sur la scène aéronautique mondiale.