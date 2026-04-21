Ukraine : le bilan d’une fusillade à Kiev grimpe à sept morts, deux policiers mis en cause

Le bilan de la fusillade survenue samedi à Kiev s’est alourdi à sept morts après le décès d’un blessé à l’hôpital, ont annoncé les autorités judiciaires. Ce drame relance les inquiétudes autour de la sécurité dans la capitale ukrainienne.

Le procureur général Ruslan Kravchenko a confirmé l’information lundi, précisant qu’un homme grièvement touché lors de l’attaque avait succombé à ses blessures. L’incident, dont les circonstances exactes restent à éclaircir, a profondément choqué l’opinion publique.

Dans le cadre de l’enquête, deux policiers ont été mis en cause après l’analyse d’images de la scène. Selon le parquet, la vidéo montrerait les agents quittant les lieux au lieu de prendre en charge la situation et les victimes, ce qui leur a valu des « avis de suspicion ».

Ces éléments pourraient entraîner des poursuites à leur encontre, alors que les autorités cherchent à établir les responsabilités dans la gestion de l’intervention. L’affaire met en lumière de possibles dysfonctionnements dans la réponse des forces de l’ordre.

Les enquêteurs poursuivent leurs investigations afin de déterminer les circonstances précises de la fusillade, ainsi que les motivations du ou des auteurs. Aucun détail supplémentaire n’a été communiqué à ce stade sur leur identité ou leur situation.

Ce drame intervient dans un contexte déjà tendu en Ukraine, où la sécurité reste une préoccupation majeure. L’évolution de l’enquête sera suivie de près, tant pour faire la lumière sur les faits que pour évaluer les responsabilités des différents acteurs impliqués.