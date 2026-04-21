À New Delhi, la tradition moghole de l’élevage de pigeons perdure entre passion et héritage

Au cœur de New Delhi, une pratique ancestrale héritée de l’époque moghole continue de vivre grâce à quelques passionnés : l’élevage et l’entraînement de pigeons. Dans les ruelles animées de la vieille ville, cette tradition se transmet de génération en génération, malgré la modernisation rapide de la capitale indienne.

Près de la célèbre Jama Masjid, Azhar Udeen, un habitant de 30 ans, perpétue ce savoir-faire avec son frère et ses amis. Chaque jour, ils se retrouvent sur les toits pour libérer plus de 120 pigeons, soigneusement élevés et entraînés à parcourir de longues distances avant de revenir à leur point de départ.

Cette pratique, autrefois prisée par les empereurs moghols, repose sur une relation étroite entre l’homme et l’animal. Les éleveurs développent des techniques spécifiques pour guider les oiseaux, renforcer leur orientation et améliorer leur endurance. Au-delà du simple loisir, il s’agit d’un véritable art, mêlant discipline, patience et connaissance des comportements aviaires.

Dans un environnement urbain en constante évolution, ces passionnés s’efforcent de préserver une tradition qui risque de disparaître. Les immeubles modernes et la densité croissante de la ville réduisent les espaces disponibles pour cette activité, rendant sa pratique plus difficile.

Malgré ces contraintes, l’élevage de pigeons conserve une forte dimension sociale. Il rassemble des communautés autour d’une passion commune, favorisant les échanges et la transmission d’un patrimoine culturel unique.

À New Delhi, cette tradition illustre ainsi la coexistence entre passé et présent, où des pratiques séculaires continuent de trouver leur place dans une métropole en pleine transformation.