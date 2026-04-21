Royaume-Uni : Starmer rejette la responsabilité du scandale Mandelson et accuse son administration

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a tenté de se dégager de toute responsabilité dans la nomination controversée de Peter Mandelson, en accusant des responsables du ministère des Affaires étrangères d’avoir dissimulé des informations cruciales. Cette affaire continue de fragiliser le chef du gouvernement, déjà sous pression politique.

Face au Parlement, Keir Starmer a affirmé qu’il n’avait jamais été informé que des recommandations négatives avaient été émises contre l’octroi d’une habilitation de sécurité à Mandelson en janvier 2025. Selon lui, ces éléments auraient dû empêcher sa nomination à un poste diplomatique clé.

Le Premier ministre a dénoncé une défaillance grave au sein de l’administration, affirmant qu’il était « inconcevable » que des informations aussi sensibles n’aient pas été communiquées aux plus hauts responsables de l’État. Il a estimé que cette situation allait à l’encontre des principes de transparence et de responsabilité attendus dans le fonctionnement du gouvernement.

Cette controverse s’inscrit dans un contexte déjà tendu pour Keir Starmer, dont la popularité a reculé depuis sa victoire électorale en 2024. L’opposition politique a intensifié ses critiques, certains appelant même à sa démission.

Le chef du gouvernement a toutefois reconnu une erreur de jugement dans cette nomination, rappelant qu’il avait finalement limogé Peter Mandelson en septembre, après la révélation de ses liens avec le délinquant sexuel américain Jeffrey Epstein.

L’affaire a été ravivée la semaine dernière lorsque le gouvernement a indiqué avoir découvert que Mandelson avait échoué à un contrôle de sécurité préalable. Cette révélation relance les interrogations sur les processus de vérification et la chaîne de responsabilité au sein de l’exécutif britannique.

Alors que la polémique continue de s’intensifier, Keir Starmer cherche à contenir les dégâts politiques en mettant en cause les dysfonctionnements administratifs, tout en tentant de préserver sa crédibilité à la tête du gouvernement.