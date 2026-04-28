Rapport Alloncle sur l’audiovisuel public : Jérémie Patrier-Leitus dénonce les «méthodes de l’extrême droite»

Le rapport de Charles Alloncle sur l’audiovisuel public doit être rendu public le lundi 4 mai, après un vote serré de la commission d’enquête. Son président, Jérémie Patrier-Leitus, assume d’avoir permis cette publication tout en critiquant vivement la méthode et les intentions politiques du rapporteur UDR, allié du RN.

Un rapport contesté bientôt rendu public

Le président de la commission d’enquête sur l’audiovisuel public, le député Horizons Jérémie Patrier-Leitus, a estimé ce mardi que la publication du rapport Alloncle permettra aux Français de se faire leur propre opinion sur « les méthodes de l’extrême droite ». La commission a validé lundi, par 12 voix contre 10 après plus de quatre heures de réunion à huis clos, la publication de ce document de près de 400 pages, désormais attendue le 4 mai.

Interrogé sur France Inter, Jérémie Patrier-Leitus a défendu le principe d’une commission visible et suivie par le public : « J’ai souhaité pendant toute la commission d’enquête qu’elle puisse se dérouler devant le regard des Français, que les Français puissent juger des méthodes de l’extrême droite » et « de la manière dont Charles Alloncle dans un rapport parlementaire insinue, porte des accusations graves » envers des personnes, a-t-il déclaré au sujet du travail de son collègue UDR, allié du Rassemblement national.

Patrier-Leitus assume son vote malgré les critiques de la gauche

La décision de Jérémie Patrier-Leitus d’approuver la publication du rapport lui a valu de vives critiques à gauche. Plusieurs élus ont dénoncé le vote final, tandis que le président de la commission a expliqué avoir agi « par souci de transparence vis-à-vis des Français et malgré des différences politiques majeures et des différences de méthode fondamentales avec le rapporteur ».

« Dans ma lutte, dans mon combat contre l’extrême droite, je refuserai toujours d’utiliser leurs méthodes: la censure, la remise en cause de la liberté d’expression, je leur laisse », a-t-il justifié. Il a également appelé Charles Alloncle à « assumer son objectif politique ».

Le budget de l’audiovisuel public au cœur de la polémique

Le désaccord porte aussi sur les propositions attribuées au rapporteur. D’après des éléments révélés par plusieurs médias citant des sources proches de la commission, le rapport préconiserait notamment des suppressions et fusions de chaînes, dont la suppression de France 4, la fusion de France 5 avec France 2 et celle de franceinfo avec France 24, pour dégager plus d’un milliard d’euros d’économies, soit environ un quart des crédits publics consacrés au secteur.

« Quand on baisse d’un milliard d’euros, soit 25%, le budget de l’audiovisuel public, c’est qu’on souhaite affaiblir l’audiovisuel public », a affirmé Jérémie Patrier-Leitus à propos des propositions de Charles Alloncle, élu du parti d’Éric Ciotti. Il a poursuivi en interrogeant les intentions politiques du rapporteur : « Est-ce que demain Charles Alloncle, ministre de la Culture de Jordan Bardella ou de Marine Le Pen, mettra en oeuvre le programme de privatisation de l’audiovisuel public du Rassemblement national? »

La privatisation, toile de fond politique du débat

La question de la privatisation de l’audiovisuel public reste un marqueur du programme du Rassemblement national. L’Institut Montaigne rappelle que Jordan Bardella avait déclaré en juin 2024 que « l’ambition » de privatiser l’audiovisuel public « reste d’actualité », tandis que le RN défend toujours publiquement l’idée de mettre fin au financement public de ce secteur.

La publication du rapport Alloncle s’annonce comme une nouvelle étape d’un débat politique déjà très tendu sur la neutralité, le financement et l’avenir de l’audiovisuel public. L’Assemblée nationale indique que cette commission, créée le 28 octobre 2025 à l’initiative du groupe UDR, était chargée d’examiner la neutralité, le fonctionnement, la gestion et l’utilisation des budgets de l’audiovisuel public.