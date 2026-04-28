Paris: les locataires gagnent en moyenne 81 euros par mois grâce au plafonnement des loyers

L’encadrement des loyers a permis de réduire les loyers de 5% en moyenne à Paris depuis 2019, soit une économie annuelle estimée à 968 euros par locataire, selon une étude actualisée de l’Atelier parisien d’urbanisme (Apur). Sur la période la plus récente, entre juillet 2024 et juin 2025, ce gain atteint même 1.019 euros, avec un impact plus marqué pour les petites surfaces, notamment les logements de moins de 18 m².

Selon cette analyse menée avec des centres de recherche et la plateforme SeLoger, les locataires parisiens ont bénéficié d’une baisse moyenne d’environ 81 euros par mois grâce à ce dispositif. L’effet est d’autant plus significatif que la taille du logement diminue, confirmant l’importance de l’encadrement dans un marché particulièrement tendu sur les petites surfaces.

Une pérennisation encore incertaine

Alors que l’expérimentation doit prendre fin en novembre 2026, le maire de Paris Emmanuel Grégoire appelle le gouvernement à pérenniser la mesure. L’exécutif attend toutefois les conclusions d’autres études pour évaluer notamment son impact sur l’offre locative, un point régulièrement critiqué par les opposants au dispositif.

L’Apur estime néanmoins que l’encadrement n’a pas eu d’effet durable et significatif sur le nombre de logements disponibles entre 2018 et 2025, les variations étant plutôt liées à des facteurs conjoncturels comme la crise sanitaire ou les Jeux olympiques. L’étude souligne par ailleurs que près d’une annonce sur deux dépasse encore les plafonds autorisés, traduisant un respect imparfait de la réglementation.